🎥 Notre top 3 des matchs du Standard cette saison : toujours au caractère, mais aussi dans la douleur

Sur ses 38 matchs officiels de la saison, le Standard de Liège n'en a remporté que 9 par plus d'un but d'écart. Il n'est pas conseillé d'être cardiaque quand on est supporter du Standard...

Souvent remontés au score, mais aussi décisifs dans les derniers instants, capables du meilleur comme du pire, les Rouches ont au moins offert cette saison de l’incertitude et du suspens à leurs supporters. Parmi ces hauts et ces bas, nous avons retenu trois matchs remportés au caractère, et qui ont – ou auraient pu – orienter la saison des Liégeois.

A domicile, ça passe contre l’Eintracht, et de quelle manière !

La phase de groupe de l’Europa League avait bien commencé pour le Standard : une victoire 2-0 quasiment nécessaire contre l’adversaire le plus faible d’un groupe relevé. S’en sont suivis deux revers en déplacements ; une claque 4-0 à Arsenal et une défaite 2-1 après une prestation méritante à Francfort.

Les Rouches devaient donc renouer avec la victoire pour espérer passer l’hiver européen. Ce fut chose faite contre l’Eintracht Francfort le 7 novembre. Dans un style très Standard, justement. Une chaude ambiance et une polémique avec l’arbitrage - cette fois-ci en leur faveur – pour finalement confirmer une vérité : en dehors de ses bases le Standard peine, mais à domicile rien ne l’arrête.

Et puis, une victoire en Coupe d’Europe arrachée dans le temps additionnel doit figurer dans un top 3 ! Qui plus est, le but de la victoire était spectaculaire. Une remise bien calibrée de la tête du puissant Oularé et une conclusion de Maxime Lestienne.

19 points sur 51 en déplacement : insuffisant, mais quelques belles prestations malgré tout !

On l’a écrit, le Standard a particulièrement été en difficulté à l’extérieur cette saison. Championnat et Europa League réunis, les Rouches ont pris 19 points sur 51 en déplacement. Insuffisant !

Dans ces circonstances, aller arracher un point dans le Jan Breydel du leader était donc important et remarquable pour le Standard. C'est notre deuxième match retenu pour ce top 3 ! D’autant plus que la forme était présente. Après un joli but de Samuel Bastien, le Standard n’avait, cette fois-là, pas paniqué. Néanmoins, les hommes de Michel Preud’homme ont finalement encaissé un but d’Okereke. Score final : 1-1. Le Standard est d’ailleurs resté une des seules équipes invaincues par les Brugeois cette saison, puisqu’ils ont arraché un nouveau match nul à domicile le 12 février.

Genk, l’adversaire parfait !

Cette saison, le Standard n’a seulement gagné ses deux rencontres contre Ostende, le Cercle de Bruges, Eupen et Genk. On se devait donc de retenir ce 6/6 arraché contre des Limbourgeois champions en titre.

Le 19 octobre, à Sclessin, Samuel Bastien a délivré tout un stade. Une patate du gauche dans les filets de Gaëtan Coucke qui a d’autant plus été diffusée que Felice Mazzu s’est plaint d’un ballon peut-être sorti des limites du terrain au début de l’action. Cela n’empêche : le but de Samuel Bastien est splendide et les Liégeois ont pris les trois points.

Victoire difficile mais importante de toute l’équipe jusqu’au bout, sans rien lâcher.



Merci Sclessin ⚡️😍#COYR 🔴⚪️ pic.twitter.com/N3Jd1SOTNp — Samuel Bastien (@Samubastien) October 21, 2019

Le 16 février, les Rouches remettaient ça, lors d’une de leurs rares victoires en déplacement. Vanheusden, Cop, puis Boljevic en toute fin de rencontre offraient ce qui sera certainement la dernière victoire du Standard à l’extérieur cette saison.