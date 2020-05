Les deux visages d'Orlando Sa : 30 buts lors de son premier passage, seulement 2 sous Michel Preud'homme

Orlando Sa a clairement montré deux visages au Standard : lors ses deux premières saisons, le Portugais a planté 30 buts. Après son retour de Chine, il en a inscrit seulement deux... en autant de saison. On sait depuis ce jeudi après-midi qu'il n'en inscrira pas un de plus.

Son premier passage au Standard : la meilleure forme de sa carrière !

La carrière rouche d’Orlando Sa sera finalement conclue par un gros échec. Une fin en eau de boudin qui ne doit néanmoins pas faire oublier le premier passage du Portugais à Sclessin. Avec 88 matchs disputés et 32 buts inscrits, le Standard est le club pour lequel l’attaquant a le plus joué et le plus scoré de toute sa carrière.

A 31 ans, on peut assurer sans prendre trop de risque qu’il devrait en rester ainsi. D’autant plus qu’il se fait qu’Orlando Sa est un véritable globetrotter : Braga, Porto, Fulham, Varsovie, Limassol, Reading, Tel-Aviv, Jianye ; on ne peut pas dire que la stabilité soit une caractéristique de Sa.

La bonne affaire du mercato estival de 2016

Le 31 août 2016, les Rouches transfèrent Orlando Sa, alors en provenance du Maccabi Tel Aviv, mais libre de tout contrat. Quelques jours plus tard, Jankovic fait monter Orlando Sa au jeu pour la première fois ; 3 minutes plus tard, il inscrit son premier but en rouche.

Un mois plus tard, il inscrit deux doublés, à Courtrai, puis contre Waasland-Beveren. Sa première saison en Belgique est un grand succès : il plante 17 buts en 28 rencontres !

La confirmation… gâchée par un transfert en Chine en février 2018

Pour sa deuxième saison, il reçoit la même confiance de son compatriote Ricardo Sa Pinto. Il trouve le chemin des filets à 10 reprises en championnat. En Coupe de Belgique, le Portugais ajoute trois perles supplémentaires à son bilan statistique. Il ne sera néanmoins pas de la partie pour fêter et soulever la Coupe le 17 mars 2018.

Pour cause, le buteur a préféré quitter Liège quelques jours plus tôt. Le 28 février, Sa est en effet vendu pour 4,8 millions d’euros au HN Jianyne en Super League chinoise. Comme s’il n’acceptait pas que tout aille pour le mieux. On comprendra bien vite que l’attaquant préfère un portefeuille bien rempli à une carrière réussie. Car ce n’était clairement pas le talent, le sens du but, ou la technique qui manquaient.

Un retour qui tourne au fiasco

Orlando Sa revient l’été suivant en bord de Meuse. Seulement cinq mois se sont écoulés. Pourtant, plus rien ne sera comme avant. Malgré toutes ses qualités, certainement supérieures intrinsèquement à son concurrent Renaud Emond, Sa ne jouera plus que dix-huit fois. Pour seulement quatre titularisations.

En deux saisons, l’attaquant n’inscrit que deux buts. Quinze fois moins que lors de son premier passage. La relation avec Michel Preud’homme se détériore de plus en plus. Le Portugais lève le pied, se contente de rouler quelques kilomètres à vélo, et de publier des photos parfois provocatrices envers son employeur sur les réseaux sociaux. Pour finalement, et en tout logique, mettre définitivement un terme au contrat qui le liait au Standard de Liège ce jeudi après-midi. En attendant, le Standard de Michel Preud’homme se cherche toujours un pur buteur…