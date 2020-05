Anderlecht suivrait un jeune talent pour renforcer son attaque

Le mercato estival va être chamboulé par la crise du coronavirus, mais les clubs devront cependant se renforcer. Anderlecht garderait ainsi un oeil sur un jeune talent offensif.

Le nom de Martin Minchev (19 ans) revient en effet à nouveau parmi ceux liés au RSCA : le jeune attaquant bulgare de Cherno More, déjà cité l'année passée, est évoqué par le Scottish Sun comme l'une des cibles offensives des Mauves. Minchev compte 6 buts en 21 matchs cette saison en Liga bulgare.

Anderlecht n'est cependant pas seul sur le coup : le Celtic Glasgow et le Torino seraient également sur les rangs, rapporte le Sun. La valeur de Minchev est évaluée entre 675.000 et 1 million d'euros mais Cherno More en demanderait 1,5 million. Le jeune attaquant compte 4 sélections avec l'équipe A de la Bulgarie.