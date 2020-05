Le KSV Roulers réagit au refus d'attribution de sa licence !

Suite à la décision de l'URBSFA de refuser d'accorder une licence professionnelle à Roulers pour la saison prochaine, le club flamand a donné sa réaction dans un communiqué officiel.

Le 11 mai dernier, la Fédération royale belge de football (URBSFA) refusait d'accorder à Roulers sa licence professionnelle pour la saison 2019/2020. Quelques jours plus tard, le club de D1B a tenu à réagir à cette décision par un communiqué publié sur son site officiel.

Ainsi, le club flamand se dit "très surpris et bouleversé par cette décision. Ni le club ni ses joueurs et ses supporters ne méritent cet énième revers". Par conséquent, ce dernier a annoncé qu'il allait "analyser le verdict (et la motivation) et étudier les possibilités d'action contre celui-ci".

"Dès que nous aurons plus de nouvelles à ce sujet, nous communiquerons de manière ouverte et transparente avec toutes les personnes concernées. Et pas le moins du monde avec nos fidèles supporters. Leur patience et leur fidélité sont mises à l'épreuve, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que cela porte ses fruits"