Après Mirallas, Bolat et Bölöni, au tour de Wesley Hoedt de quitter l'Antwerp

Le défenseur central néerlandais était un pion essentiel pour Bölöni. Mais Wesley Hoedt ne jouera pas un 26ème match pour le Great Old.

Southampton avait acheté 16 millions d'euros le solide défenseur, ancien international, en 2017. Le club de Premier League l'avait ensuite prêté aux Anversois pour qu'il reprenne du temps de jeu après une grave blessure.

L'option d'achat est de 8 millions d'euros et le Great Old ne semble pas prédisposé à verser une telle somme. Wesley Hoedt ne portera donc plus les couleurs du Matricule 1. Il s'entraîne déjà avec l'AZ, son club formateur, pour garder la forme. L'AZ Alkmaar s'apprête peut-être à faire une offre à Southampton.