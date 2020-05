🎥 Kompany, Hazard, De Bruyne... les plus beaux buts belges de l'histoire de la Premier League

De nombreux Belges ont brillé ces dernières années en Angleterre, la Premier League les met sur le devant de la scène.

En attendant la reprise, le compte Twitter de la Premier League compile les buts qui ont marqué l'histoire récente du championnat anglais et a décidé de mettre le noir-jaune-rouge à l'honneur ce dimanche, avec une compilation des plus beaux buts inscrits par les joueurs belges Outre-Manche.

Une vidéo qui commence par l'inoubliable but de Vincent Kompany contre Leicester, mais on y retrouve aussi deux chefs d'oeuvre d'Eden Hazard sous les couleurs de Chelsea, les gestes acrobatiques de Christian Benteke avec Liverpool et Aston Villa, une frappe enroulée de Kevin Mirallas ou encore la pêche de Kevin De Bruyne contre Newcastle cette saison et le lob légendaire de Philippe Albert contre Manchester United.