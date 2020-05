La Bundesliga "donne de l'espoir" aux autres ligues, estime le président du Bayern Munich

La reprise de la Bundesliga doit-elle inspirer les autres fédérations ? Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, l'espère.

C'est donc lancé : l'une des cinq grandes ligues européennes a repris. La Bundesliga et la 2.Bundesliga ont redémarré ce week-end et aux yeux de Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern Munich, il s'agit d'un signal d'espoir. "Tout le monde est content que les choses se soient bien passées en Allemagne et cela donne de l'espoir aux autres pays, l'espoir de pouvoir recommencer à jouer", se réjouissait-il en conférence de presse après la rencontre.

"Mais il ne faut pas laisser la situation nous échapper et il faudra continuer à être disciplinés", prévient Rummenigge, qui a appelé à respecter au mieux les demandes politiques en termes de mesures de sécurité.