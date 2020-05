Lommel et Ostende furieux concernant la licence de Mouscron, trop facilement obtenue

La CBAS a accordé sa licence à l'Excel Mouscron et les raisons en ont été rendues publiques, ce qui déplaît fortement à Lommel et Ostende qui ont dû faire des pieds et des mains pour convaincre de leur stabilité financière.

À la demande de l'Excel Mouscron, les motivationsn de la CBAS après avoir accordé la licence au club n'ont pas été publiées sur le site de l'Union Belge. Révélées par la presse néerlandophone ce mercredi, elles ont mis les autres clubs en colère, en particulier le fait qu'un simple chèque en blanc de 3,2 millions d'euros de Pairoj Piempongsant ait suffi à convaincre de la continuité financière de l'Excel. Lommel et le KV Ostende, notamment, ont dû remuer ciel et terre pour prouver que les futurs investisseurs fourniraient à temps les fonds nécessaires à leur viabilité. Notariat, statuts, persuasion des banques : ils ont dû constituer en un temps record des dossiers en béton. Pendant ce temps, Mouscron pouvait se contenter de la promesse de son propriétaire. L'information passe mal côté flamand ...