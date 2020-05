Ostende entre de mauvaises mains ? "Bon courage à vous"

Sous le dernier post Twitter de Chien Lee, nouvel investisseur du KV Ostende, annonçant l'arrivée de l'investisseur de Barnsley et de l'OGC Nice au sein du club côtier, les commentaires sont en effet étonnamment négatifs. "Bon courage à vous, KV Ostende, ils sont là pour vous dépouiller", commente ainsi un supporter de l'OGC Nice. "De très mauvais propriétaires", renchérit un supporter anglais.

"Les pauvres", "RIP Ostende", "Quatrième investissement, quatrième désastre" ... Les commentaires sont à peu près unanimes : Chien Lee n'a pas laissé une impression positive au sein des clubs par lesquels il est récemment passé ...

We just completed the acquisition of KV Oostende FC, the Belgian first division team and it’s our 4th Investment in European soccer. pic.twitter.com/tOIDUyFcJj