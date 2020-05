"Ivan Leko aura beaucoup de pression sur les épaules"

Le matricule 1 a décidé de faire confiance au technicien croate après les trois ans ans de bons et loyaux services rendus par Laszlo Bölöni du côté du Bosuil.

Ivan Leko a retrouvé un banc et pas n'importe lequel. Le Croate est le nouvel entraîneur de l'Antwerp. "Le bon choix ? Je ne sais pas, ce sont les résultats qui le détermineront"nous confie Alex Czerniatynski. "Leko a été champion avec le Club de Bruges lors de la saison 2017-2018 et il vit avec son équipe. Néanmoins, je suis triste car Bölöni ne pourra pas diriger le Great Old lors de la finale de la Coupe de Belgique qui se jouera probablement au mois d'août. C'est lui qui a mené l'équipe jusque là. C'est triste mais c'est comme ça. C'est Leko qui sera sur le banc au stade Roi Baudoin", souligne l'ancien Diable Rouge.

Les dirigeants anversois sont ambitieux et ont de la suite dans les idées. "Bölöni voulait rester d'après ce qu'il se dit en coulisses. Mais il semble que la direction n'ait pas donné suite. Un nouvel élan semble se dessiner du côté du Bosuil. Mais Leko aura beaucoup de pression sur les épaules car il devra faire mieux que Bölöni et aller chercher le titre d'ici les trois années qui arrivent. Le mercato sera sans doute animé et D'Onofrio fera tout pour permettre à l'Antwerp d'être encore plus fort. Il y avait eu des doutes après le départ de Jelle Van Damme, et pourtant il a vite été remplacé. Le matricule 1 sera à nouveau un concurrent de poids la saison prochaine, n'oublions que c'est le seul club belge à avoir battu Bruges cette saison. Le Great Old a tout pour réussir : le stade, les supporters et les finances", a conclu Alex Czerniatynski.