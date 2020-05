Sous la pression de Fox Sports, le championnat australien devrait se terminer en 35 jours

Les détenteurs des droits TV de la A-League veulent uniquement verser les sommes prévues aux clubs si le championnat australien va à son terme. La Fédération australienne de football craint dès lors que de nombreux clubs fassent faillite.

Pour éviter un tel scénario, un plan de reprise du championnat a été dévoilé par l'agence de presse Belga. Les six journées restantes devraient se disputer entre la mi-juillet et la mi-août. Il est envisagé que des rencontres aient lieu tous les jours afin de terminer le plus tôt possible la saison. Un scénario qui plaît d'autant plus à Fox Sports.

En ce qui concerne les modalités, la Fédération australienne de football a indiqué que les joueurs seront systématiquement testés. Les rencontres auront lieu à huis clos et dans un nombre limité de stades différents.