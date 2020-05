Deux Souliers d'Or, cinq trophées : les cinq belles années brugeoises de Hans Vanaken

Il y a tout juste cinq ans, Hans Vanaken paraphait son premier contrat avec les Blauw en Zwart. Le début d'une longue histoire faite de succès à la fois individuels et collectifs pour le milieu offensif brugeois, devenu une valeur sûre de Pro League dans la Venise.

Après avoir écumé les terrains de Lommel, où il a été formé, et de Lokeren, où il a découvert la Pro League, Hans Vanaken, qui totalise à 23 ans, déjà 76 matchs et 19 buts en division 1 belge, estime, qu'il est temps pour lui de franchir un cap et rejoint le Jan Breydelstadion.

Quand il signe son contrat, le 29 mai 2015, le Limbourgeois ne le sait pas encore, mais il a fait le bon choix. Considéré comme l’une des valeurs montantes de Pro League à l’époque, Hans Vanaken confirme directement sous les ordres de Michel Preud’homme.

Douze buts et un titre dès la première saison

Rapidement devenu un élément incontournable du dispositif brugeois, il inscrit dixdouze buts dès sa première saison et, après avoir soulevé la Coupe avec Lokeren, il s’offre un premier titre de champion de Belgique. L’histoire d’amour entre Vanaken et le Club de Bruges a commencé sur les chapeaux de roue et va se prolonger sous les mêmes auspices.

Au bout de cinq ans, celui qui est entre temps devenu Diable Rouge, comptabilise trois titres de champion de Belgique, deux Supercoupes et jouera, le 1er août prochain, pour remporter la deuxième Croky Cup de sa carrière (qui serait la première avec Bruges).

Mais Hans Vanaken a aussi connu la gloire des récompenses individuelles depuis son arrivée à Bruges. Élu Footballeur Pro lors des deux dernières saisons, il est devenu le quatrième joueur de l’histoire à réussir le doublé au Soulier d’Or. Une seconde godasse dorée que Vanaken avait tenu à célébrer, avec la manière, en inscrivant le plus beau but de sa carrière, sur la pelouse du Sporting d’Anderlecht.