Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Adnan Januzaj: un Turinois fan des Diables Rouges

Considéré comme l'une des grandes promesses de Serie A, le jeune Bianconero est visiblement particulièrement conquis par les Diables Rouges.

Après avoir brillé à Parme et à l'Atalanta, Dejan Kulusevski a séduit les plus grands clubs d'Italie et a finalement opté, l'hiver dernier, pour la Juventus. Mais le club de turin décidé de le prêter directementet c'est avec Parme qu'il terminera la saison.

Mais il arrivera très vite à la Juventus, qu'il a choisie parce qu'il pense pouvoir s'adapter au football de son coach. "Mon joueur préféré est Eden Hazard, je regardais tous ses matchs, donc j'ai beaucoup étudié la tactique de Monsieur Sarri donc je pense pouvoir bien m'y adapter", explique-t-il à Sky Sports.

Amoureux du numéro 44, grâce à Adnan Januzaj

Mais dans sa liste des joueurs inspirants, le Suédois pointe deux autres Diables Rouges. Kevin De Bruyne, d'abord. "C'est l'un des cinq meilleurs joueurs du monde, il est phénoménal: j'espère devenir aussi fort que lui", insiste Dejan Kusulevski, qui a choisi le numéro 44 à Turin, en hommage à Adnan Januzaj. "J'étais allé voir Manchester United et j'ai assisté à ses débuts. J'ai dit à mon père: 'Si je deviens footballeur, je veux être comme lui'. Depuis ce jour, je suis tombé amoureux du 44", conclut-il.