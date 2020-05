Joachim Lôw n'a qu'un souhait pour les prochains mois

L'entraîneur de l'équipe nationale allemande pense à son futur et à celui de son équipe. Il a déjà l'Euro2021 en tête.

Joachim Lôw est le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne depuis le mois de juillet 2006 et il a emmené son pays vers le titre mondial lors de la Coupe du Monde au Brésil.

Dans une interview pour la Ligue allemande, il s’est montré favorable au retour du foot dans le pays. "Il est fondamentalement positif que l'Allemagne ait assumé ce rôle de pionnier", explique-t-il. Il s'est également déclaré "positivement surpris par la qualité et le niveau des matchs. On sent que les joueurs sont d'humeur pour les compétitions, les duels, les buts ou les buts prévenir. Cela a également eu un effet positif sur moi, que les joueurs soient sortis de cette longue pause très motivés."

Par ailleurs, Joachim Löw espère pouvoir reprendre les matches internationaux avec l’Allemagne dès septembre, afin de se préparer à l’Euro 2021: "C'est important pour moi de réunir mes joueurs, de pouvoir travailler avec eux et de commencer à préparer cet évènement qui est important pour l'équipe".