Le PSG prêt à mettre le paquet sur deux anciens de Pro League

Le Paris Saint-Germain a donné le coup d'envoi du mercato au sein du top européen en concluant le transfert définitif de Mauro Icardi. Et le PSG n'est pas rassasié !

Après avoir dépensé 50 millions d'euros (+ 8 de bonus) pour que Mauro Icardi reste dans la capitale après son prêt cette saison en provenance de l'Inter Milan, le PSG serait cette fois prêt à mettre encore plus d'argent sur un duo de joueurs passés par la Pro League : d'après L'Equipe, Leonardo, directeur sportif du club de la capitale, aurait fait de Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic, tous deux joueurs de la Lazio Rome, ses priorités.

Milinkovic-Savic (25 ans), frère de Vanja, portier du Standard, est cité dans les plus grands clubs depuis plusieurs mercatos : l'ancien médian serbe du Racing Genk s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A et est estimé à plus de 60 millions d'euros. Le PSG faisait déjà partie des candidats acquéreurs par le passé. Le cas Adam Marusic (27 ans) est plus surprenant : l'ex-latéral du KV Ostende, lui aussi serbe de naissance mais international monténégrin, a récemment éveillé l'intérêt du PSG et pourrait donc être intégré dans un accord entre Paris et la Lazio.

Rappelons également qu'en cas de départ de Marusic, la Lazio Rome aurait d'après la presse italienne pris ses renseignements concernant Mergim Vojvoda, le latéral du Standard. L'agent du joueur a d'ailleurs confirmé aux médias kosovars qu'un départ était très envisageable cet été. Affaire à suivre.