En pleine course pour le titre, ce grand club italien cible deux Diables Rouges

Le marché des transferts n'est pas encore ouvert mais les grands clubs commencent à affiner leurs recherches pour la prochaine saison.

La Lazio est sur tout les fronts. Actuellement à la deuxième place de la Serie A, le club de Rome peut encore rêver du titre de champion. Au niveau des transferts, l'Europe entière veut s'attacher les services de Milinkovic-Savic et ce dernier semble de plus en plus proche du PSG.

Pour remplacer le Serbe, la Lazio semble, d'après TuttoMercatoWeb, vouloir garder la connection avec la Belgique. Il y a aussi eu Jordan Lukaku, Adam Marusic, il pourrait y avoir Leander Dendoncker. Le profil du Diable Rouge intéresse les Romains tout comme celui du joueur de Genk Bryan Heynen. Les deux joueurs ne semblent pas sur le point de changer d'air mais la participation de la Lazio à la prochaine Ligue des Champions pourrait tout changer.

Toujours d'après le même site, Yari Verschaeren serait aussi dans le viseur du club italien. Celui qui a été élu Espoir de l'année lors du dernier gala du Soulier d'Or semble plutôt proche de rester au Lotto Park plutôt que de tenter une aventure vers l'étranger.

La Lazio, qui n'est qu'à un petit point de la Juventus au classement de la Serie A, reprendra le championnat le 24 juin sur la pelouse de l'Atalanta.