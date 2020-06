Bruges, Anderlecht et un troisième club de Pro League prêts à saisir l'opportunité Dieumerci Mbokani

Le Soulier d'Ebène a fixé ses conditions, les grands clubs belges se positionnent.

Meilleur buteur du championnat, Soulier d'Ebène et dauphin de Hans Vanaken lors du dernier Soulier d'Or: Dieumerci Mbokani a réalisé une excellente saison avec l'Antwerp, mais les discussions autour d'une éventuelle prolongation sont au point mort. Le Congolais a même manqué la reprise des entraînements ce lundi.

Après avoir signé deux contrats d'une saison à Anvers, Dieumerci Mbokani souhaite désormais un contrat pour les deux prochaines saisons et l'Antwerp ne semble pas plier à ses exigences. Une opportunité à saisir pour les autres clubs du top belge? Selon la Dernière Heure, en plus d'Anderlecht et de Bruges, le meilleur buteur du dernier championnat peut également compter sur l'intérêt de La Gantoise.

Mais ce sont bien Anderlecht... et l'Antwerp qui tiennent la corde pour le quotidien francophone. Parce qu'il est heureux et se sent bien au Bosuil et parce que le Sporting reste son club de coeur. Mais pour garder, ou attirer Dieumerci Mbokani, il faudra lui proposer un contrat de deux ans. Ce que les Mauves sont plus enclins à faire que les Anversois?