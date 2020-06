La FIFA a tranché : pas de nouveaux joueurs autorisés pour les finales de Croky Cup et D1B !

Coup dur pour OHL et l'Antwerp : la FIFA a fait savoir à la Pro League que les équipes disputant la finale de Croky Cup et la finale retour pour la promotion en D1A ne pourront pas aligner de nouveaux joueurs.

La finale de la Coupe de Belgique et le match retour entre OHL et le Beerschot se disputant respectivement le 1er et le 2 août, les équipes disputant ces rencontres risquaient en effet de perdre plusieurs joueurs arrivant en fin de contrat. Une situation que la Pro League avait décidé d'éviter en autorisant exceptionnellement aux clubs d'aligner les joueurs transférés d'ici là. Le Beerschot, qui avait prévu le coup et prolongé plusieurs joueurs en amont, s'était porté en recours auprès de la CBAS pour protester contre cette décision.

Mais les Anversois seront finalement tranquilles, et ce sans verdict de la Cour Belge d'Arbitrage du Sport : la FIFA aurait fait savoir à la Pro League qu'il était contraire aux règlements internationaux d'autoriser les nouveaux joueurs à disputer des rencontres reportées, rapporte Sporza. L'Antwerp, Bruges, OHL et le Beerschot ne pourront ainsi aligner que les joueurs actuellement sous contrat. Le Great Old, en pleine reconstruction et qui ne prolongera pas une partie conséquente de son noyau, se retrouve donc également gros-jean comme devant ...