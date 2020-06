Euro 2000: tout ce que vous ne savez pas (ou que vous avez oublié)

L'Euro 2000, c'était il y a 20 ans. L'éternité pour certains, une lointaine jeunesse pour d'autres. Mais cette édition aura été marquante. Entre Deflandre, Conceiçao, une révélation, un triste record... vous souvenez-vous encore de cette édition?

Rien que dans son organisation, cette édition est unique. C'est en effet la première fois qu'un Euro est organisé par deux pays. L'organisation conjointe est finalement une réussite sportive mais surtout une réussite économique puisque c'est le premier Euro à être rentable pour les organisateurs.

Malheureusement, à jamais les premiers

Cela n'était jamais arrivé....il fallait bien une première et c'est tombé sur nous. Pour la première fois, le pays organisateur est éliminé au premier tour. Avec trois points sur neuf, les Diables Rouges prennent la porte et tout le pays a arrêté de faire la fête.

Eric Deflandre....dans les buts

Lors du dernier match des Diables Rouges, Filip De Wilde est expulsé à la 81ème minute. Comme les trois changements ont déjà été faits, Eric Deflandre a pris les gants et a terminé la rencontre entre les perches de notre équipe nationale.

Sergio Conceiçao voit triple

La carrière de Conceiçao a été bien remplie, entre Porto, l'Inter et le Standard. Le Portugais n'a, dans sa carrière, signé qu'un seul triplé...lors de cet Euro et contre l'Allemagne s'il vous plait. Un match plein pour le futur chouchou de Sclessin qui mettra le Portugal sur la route des demi-finales.

L'Allemagne et l'Angleterre se battent et se neutralisent

La rencontre entre ces deux ténors du football mondial tourne au fiasco. Tout d'abord, de violents affrontements ont lieu dans le centre de Charleroi. Ensuite, le match ne vole pas fort haut, même si les Anglais de Shearer s'imposent. Au final, les deux nations seront éliminées au premier tour. Décevant...

L'Europe découvre Nuno Gomes

C'est la grosse révélation de la compétition. Nuno Gomes, le tout jeune attaquant de Benfica, dépose sa carte sur la table du football européen. Meilleur buteur du tournoi, il est aussi sacré meilleur espoir.

La dernière de la Yougoslavie

C'est en effet la dernière fois que la Yougoslavie participe à une grande compétition. Et pour sa sortie, ce pays du football a offert des matches spectaculaires. Menés 0-3 contre la Slovénie, ils arrachent un point au bout de l'effort (3-3). A l'inverse, ils menaient 3-2 contre l'Espagne et étaient qualifiés en tant que premiers du groupe avant...de se faire retourner et de perdre 3-4 dans les arrêts de jeu sur un but d'Alfonso. Ils se feront balayer par les Pays-Bas en quart (5-0).

Les Hollandais maudits contre l'Italie

Jouer à domicile, à 11 contre 10 pendant 65 minutes + les prolongations, manquer deux pénalties durant le match, et trois pendant la séance de tirs au but. Voilà le bilan des Pays-Bas pour la demi-finale de son Euro contre l'Italie. Frank Rijkaard se demande encore comment son pays a été éliminé...