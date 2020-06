Quand France 98 version 2.0 dominait l'Europe

Les Bleus avaient la pression en 2000, ils n'ont pas raté leur tournoi, allant jusqu'au bout d'eux-mêmes pour remporter le deuxième trophée européen de leur histoire.

Toute l'Europe attendait la France au tournant en juin 2000. Un an après le premier titre de champion du monde des Bleus, Roger Lemerre et ses ouailles faisaient figure de favoris et ils n'ont pas déçu...même si cela s'est joué à très peu de choses.

Les deux premières rencontres de la France sont assez tranquilles tant les coéquipiers de Laurent Blanc, premier buteur, semblent sereins.Une victoire 3-0 contre le Danmark, une autre 2-1 contre la République Tchèque: la qualification est dans la poche assez rapidement. Il faut dire que par rapport à 1998, Henry et Trezeguet sont plus matûres, mais ils ont surtout un Nicolas Anelka au sommet de son art. Cela change de Dugarry et de Guivarc'h.

La troisième rencontre, qui compte pour du beurre, voit des Français alignant une équipe B perdre sur le score de 3-2 contre les Hollandais. L'Espagne se profile alors à l'horizon, mais ces derniers seront aussi éliminés par un Youri Djorkaeff au sommet de son art.

La demi-finale qui se déroule à Bruxelles est alors alléchante: les joueurs de l'Hexagone affrontent la révélation de la compétition, le Portugal et ce sont eux qui frappent les premiers sur une superbe frappe de Nuno Gomes. Les Bleus sont cependant imperturbables et égalisent via Thierry Henry. Le tournant du match arrivera alors dans les arrêts de jeu. Abel Xavier dévie de la mains une frappe d'Henry, l'arbitre siffle un penalty, expulse le défenseur et Zinedine Zidane excécute froidement les espoirs lusitaniens.

La finale est alors encore plus belle pour les Français. Pas dans son contenu, mais dans l'intensité de ses dernières minutes. Les Italiens menaient au score, auraient pu tuer le match par deux fois par Del Piero dans les dernières secondes....le reste appartient à l'histoire.

Wiltord est le premier sauveur de la patrie, en trompant un Toldo à la main peu solide sur le coup. Le momentum change de camp, il n'y en a plus que pour les Français et Robert Pires met le feu sur la gauche, il centre pour Trezeguet qui offre le titre à la France.

Les Bleus sont champions d'Europe et vont pendant deux années civiles dominer l'Europe entière, jusqu'en mai 2002 et la blessure de Zidane qui va tout simplement plomber la Coupe du Monde 2002. La suite n'est qu'une longue descente aux enfers jusqu'à la Coupe du Monde au Brésil et le quart de finale face à l'Allemagne.