🎥 Il y a 34 ans, Vercauteren scorait contre le Paraguay : "Un de mes plus beaux buts, même si c'était involontaire"

Le dernier match de poules de la Coupe du Monde 1986 opposait les Diables Rouges au Paraguay.

Le 11 juin, il y a tout juste 34 ans, Franky Vercauteren ouvrait la marque à l'heure de jeu, grâce à un centre-tir lobbé du pied gauche. Les Belges ont finalement partagé l'enjeu (2-2). L'actuel entraîneur des Mauves a admis que ce splendide but était en partie dû au hasard :

11 June 1986, the national Belgian chip day 🇧đŸ‡Ș😁 #DevilsRetro pic.twitter.com/9HuCPSvFgv — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2020

Comme le commentateur Rik De Saedeleer l'avait directement pressenti, Vercauteren indique avec le recul à Sporza : "C'était peut-être l'un de mes plus beaux buts, mais ce n'était pas volontaire. Je voulais faire une passe deuxième poteau. Ce centre a échoué et la balle s'est finalement logée dans la lucarne. C'était un grand but, mais la chance m'a aidé".