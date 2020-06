Un jeune talent du FC Liège signe au RWDM

Le jeune milieu de terrain Maxime Electeur a signé au RWDM en provenance du FC Liège.

Maxime Électeur (18 ans) a été formé en partie au Standard et à OHL avant de passer par Wavre Sports et le FC Liège. Il quitte désormais les Sang & Marine pour le RWDM, en D1B, a officialisé le club bruxellois ce mardi. Electeur signe un contrat d'un an avec option pour une saison supplémentaire.