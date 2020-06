🎥 Kompany, Van Crombrugge, Cobbaut ... s'improvisent peintres au profit de SOS Villages d'Enfants

Des supporters et des joueurs du RSCA ont pu joindre leur effort ce mercredi pour créer une oeuvre d'art, sous la direction du peintre Pim Smit, dont les bénéfices seront reversés à une association caritative.

Les joueurs ont oeuvré pour la bonne cause mais se sont surtout bien amusés : Cobbaut et Van Crombrugge, surtout, avaient l'air de retomber en enfance. Vincent Kompany a tenté de rester plus sérieux ; Van Crombrugge, lui, en est ressortir couvert de peinture après s'être notamment allongé dedans ... avant que Cobbaut n'aggrave encore les choses.

Les bénéfices de cette oeuvre seront intégralement reversés à l'association SOS Villages d'Enfants (Kinderdorp).