Plus de mille morts par jour au Brésil, mais Rio veut reprendre le football

Le Brésil subit de plein fouet l'épidémie de coronavirus. Pourtant, les matchs pourraient reprendre à Rio de Janeiro ...

Il y a actuellement environ un mort par minute du coronavirus au Brésil ... mais le Maracana va à nouveau accueillir du football ce jeudi. Le maire de Rio de Janeiro a en effet autorisé la reprise du championnat de l'État de Rio, décision très critiquée et prise sous la pression du président Jair Bolsonaro.

De nombreux joueurs se sont exprimés et ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas jouer. Ceux-ci ne seront pas sanctionnés par la Confédération brésilienne, a réclamé la ville de Rio. Le championnat reprend par un duel entre Flamengo et Bangu, mais Botafogo et Fluminense, deux des plus grands clubs de l'état, ont déjà annoncés qu'ils ne joueraient pas.