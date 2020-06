Mehdi Bayat réagit aux critiques : "Elles font partie de mes choix de vie professionnelle"

Personnage controversé et sujet aux polémiques sur la scène footballistique belge, Mehdi Bayat a réagi aux critiques formulées à son encontre.

Malgré son statut de président de l'URBSFA, Mehdi Bayat est une figure du football belge souvent critiquée par les observateurs du ballon rond. Ces derniers pointent surtout du doigt les conflits d'intérets qui sont susceptibles de naître en raison des différents postes qu'il occupe, notamment en raison de ses fonctions au Sporting Charleroi et de ses liens avec le FC Nantes.

Ainsi, dans un entretien accordé à SudPresse, le principal intéréssé a brièvement réagi aux critiques dont il fait l'objet. "Les critiques font partie de mes choix de vie professionnelle et je les accepte. Il y a des arguments, des contre-arguments et encore des arguments par-dessus : c’est le jeu. Les attaques personnelles, sous la ceinture, sont en revanche plus difficile à vivre."