De nombreux absents lors de la reprise brugeoise

Les Brugeois sont de retour, avec de l'ambition et une envie de remporter à nouveau le championnat de Belgique. Si le groupe dirigé par Clement était bien fourni, certains joueurs manquaient tout de même à l'appel.

Simon Deli est de ceux-ci. Le défenseur est bloqué dans son pays natal, la Côte-d'Ivoire, il est attendu ce mardi. Kaveh Rezaei et Amadou Sagna, qui ont été prêtés à Charleroi et à Ostende, étaient quant à eux présents.

Les espoirs Noah Aelterman, Thomas Van Den Keybus, Siemen Voet et Senne Lammens reçoivent leur chance et étaient présents ce lundi. Mbaye Diagne n'était évidemment pas présent, même s'il était prêté à Bruges jusqu'en juin, il ne reviendra pas. Percy Tau brillait aussi par son absence, lui dont on ne sait toujours pas s'il sera à nouveau prêté en Venise du Nord.

Jordi Vanlerberghe, Cyril Ngonge, Karlo Letica et Guillaume Hubert n'étaient pas présents, ils sont considérés comme étant excédentaires.