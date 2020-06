Le RSC Anderlecht, club le plus suivi sur les réseaux sociaux ; Bruges en progression, le Standard bien classé

L'agende de marketing sportif Sportimize a publié une étude sur la présence des clubs belges sur les réseaux sociaux. Le RSC Anderlecht reste confortablement en tête malgré une régression, tandis que Bruges progresse.

Tous réseaux sociaux confondus, le RSC Anderlecht comptait au moment de l'étude 1.376.700 suiveurs, dont 985.000 sur Facebook, 172.000 sur Twitter, 183.000 sur Instagram, 30.000 sur YouTube et 7.800 sur la plate-forme professionnelle LinkedIn. Ce total permet aux Mauves de largement devancer son dauphin, le FC Bruges, et ses 759.000 suiveurs sur les réseaux sociaux. Les Blauw & Zwart, cependant, devancent le RSCA sur Twitter avec 195.000 followers mais restent "largués" sur Facebook avec 383.000 likes.

En troisième position, on retrouve le Standard de Liège et ses 543.000 aficionados tous réseaux confondus, juste devant l'Antwerp (361.700) ; paradoxalement, le Great Old est un peu plus suivi sur Facebook (292.000 contre 283.600), mais les Rouches profitent d'une belle présence sur Twitter (132.200) alors que l'Antwerp y est presque absent (19.300, score le plus bas du top 10 belge).

Anderlecht en perte de vitesse ?

Cependant, ces chiffres ne peuvent pas faire oublier la baisse de popularité du RSCA sur les réseaux sociaux sur l'année écoulée : les Mauves ont perdu 17.500 likes depuis le 1er juin 2019, là où le Club de Bruges a progressé de 79.457 likes (+26,17%) sur la même période. La progression la plus saisissante est celle du KV Courtrai (+42.659 likes sur Facebook, soit une progression de 171,59%).