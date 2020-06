🎥 Liverpool écrase Crystal Palace et pourrait être champion dès jeudi

Le titre se rapproche de plus en plus pour les hommes de Jürgen Klopp. Origi est resté sur le banc du côté de Liverpool tandis que Benteke n'était même pas sur la feuille de match à Palace.

Liverpool n'a fait qu'une bouchée de Crystal Palace en s'imposant sur le score de 4-0. L'équipe de Jürgen Klopp retrouvait Anfield pour la première fois depuis la reprise, mais vide. Cela ne les a pas empêchés de s'imposer.

Alexander-Arnold a ouvert le score dès la 23e minute d'un magnifique coup-franc à l'entrée du rectangle. Salah se chargeait de doubler la mise à la 44e.

Trent Alexander Arnold s'il vous plaît ⚽💥

Liverpool reprenait de plus belle en deuxième mi-temps avec un troisième but inscrit par Fabinho à la 55e. Le Brésilien décochait une magnifique frappe puissante à l'extérieur du rectangle. A la 69e minute, Mané inscrivait le quatrième et dernier but des Reds.

Au classement, Liverpool compte désormais 86 points, soit 23 points de plus que Manchester City. En cas de défaite des Skyblues contre Chelsea ce jeudi, Liverpool deviendrait officiellement champion après 30 années d'attente.