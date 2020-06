La Gantoise, seul rival belge pour les Brugeois?

Mine de rien, les Buffalos sont en train de se construire un effectif capable de jouer à nouveau le titre en Pro League. Avec la Ligue des Champions en toile de fond et en s'appuyant sur une bonne gestion financière.

"Le Club Bruges est le principal candidat à sa propre succession". Ces mots de Yvan De Witte, lors de la présentation d'Arslanagic et de Nurio, résonnent comme un défi dans les travées de la Ghelamco Arena.

Il est clair que le président de Gand ne s'avoue pas vaincu et l'équipe que le président des Buffalos est en train de mettre sur pied a deux objectifs: rivaliser avec le Club, et réussir un bon parcours européen qui débutera avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Depuis le titre obtenu en 2015, les Buffalos ont soufflé le chaud et le froid. Les meilleures joueurs sont partis et si même certains sont revenus depuis, comme Kums et Depoitre, ils ne sont pas l'avenir du club mais un garant de l'histoire.

Encadrés par ces anciens, la nouvelle génération de Buffalos a les dents longues et avec Jess Thorup à sa tête, l'équipe est ambitieuse.

Il est clair que les meilleurs joueurs de l'équipe, comme Jonathan David, ne feront pas de vieux os. Mais le Canadien, pour ne citer que lui, est une garantie financière pour le futur. Il est arrivé gratuitement, il repartira contre un gros chèque. Il en va de même pour Ngadeu, déjà ciblé par des équipes de Ligue 1.

Ce dernier est d'ailleurs au centre de la décision estivale qui démontre que De Witte est ambitieux. Rennes a proposé 10 millions pour le défenseur, cette offre a été balayée d'une main. Gand n'a pas besoin d'argent, mais a soif de titres.

Le Club de Bruges sait donc à quoi s'en tenir.