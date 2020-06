Tranquille comme l'Atlético

L'Atlético Madrid continue sa marche en avant depuis la reprise de la Liga. Sans s'affoler, les hommes de Simeone ont battu Alavès, venu en victime consentante.

Diego Simeone et l'Atlético n'ont pas tremblé, même en fin de rencontre et après la réduction du score par Joselu sur penalty.

Il faut dire que depuis quelques rencontres, l'Atlético ne tremble pas et semble en mode force tranquille. Ce samedi, les Colchonero sont tout de même dû attendre la deuxième période et la tête de Saul pour jubiler une première fois. Diego Costa plantera lui le second sur un penalty imaginaire. Yannick Ferrera Carrasco a disputé les 15 dernières minutes.

La rencontre se terminera sur le score de 2-1 et les pensionnaires du Wanda Metropolitano s'imposent, ce qui leur permet de rester à la troisième place et donc de rester qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions.

Ce mardi se profile un FC Barcelone - Atlético qui fait saliver toute l'Espagne.