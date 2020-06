Insolite : Un joueur de Courtrai absent pendant plusieurs semaines pour... une glissade

Touché au dos lors d'une promenade dans la forêt, Timothy Derijck ne devrait pas revenir à temps pour le début de la nouvelle saison.

Alors que la saison 2020/2021 n'a pas encore débuté en Belgique, les blessures commencent déjà pour certains joueurs. C'est notamment le cas de Timothy Derijck qui s'est blessé avec Courtrai. L'ancien joueur de La Gantoise devrait donc manquer le début de la nouvelle saison.

En effet, le VeeKaa a annoncé la blessure du défenseur central de 33 ans dans un communiqué officiel cet après-midi. Ce dernier se serait blessé au dos lors d'une promenade dans les bois, durant laquelle il aurait glissé, et devrait être absent pour un durée comprise entre quatre et six semaines.