🎥 Clap 51 pour Lewandowski, clap doublé pour le Bayern !

Prophète en son pays, le Bayern Munich s'offre le doublé, avant de régner sur l'Europe en août? Ce sera le prochain objectif des Bavarois...

Intouchables Bavarois! Déjà champions d’Allemagne haut-la-main (13 points de plus que le Borussia Dorumund à l’issue de la saison), le Bayern Munich, qui avait aligné 11 succès depuis la reprise, en a ajouté un douzième pour s’offrir son.. treizième doublé Coupe-Championnat, le deuxième consécutif.

Cinquièmes de Bundesliga et privés de Ligue des Champions in extremis, le Bayer Leverkusen et la révélation Kai Havertz espéraient pourtant se consoler avec la Coupe, mais les hommes de Peter Bosz ont rapidement s'incliner face à la supériorité bavaroise, samedi soir, sur la pelouse du Stade Olympique de Berlin.

Le coup-franc parfait de David Alaba

David Alaba, d’un coup-franc parfaitement enroulé, avait attendu 16 minutes pour lancer le Bayern vers cette Coupe d’Allemagne, Serge Gnabry lui emboîté le pas six minutes plus tard. Et l’équipe de Hansi Flick avait déjà fait le trou à la pause (2-0).

Mais Robert Lewandowski ne pouvait pas soulever cette Coupe d’Allemagne sans mettre sa pierre à l’édifice. Lancé par un excellent ballon de... Manuel Neuer, le Polonais a profité d’une faute de mains de Lukas Hradecky pour inscrire son cinquantième(!) but de la saison. Impressionnant. Comme la domination du Bayern sur le football allemand.

Le triplé pour le Bayern

Et si Sven Bender, à l’heure de jeu, a réduit le score, Robert Lewandowski, sur un assist d'Ivan Perisic, en a rajouté une couche. Et même si Leverkusen, via son prodige Kai Havertz, a eu le dernier mot, le club bavarois s’offre sa 20e Coupe d’Allemagne, quelques semaines après son 30e sacre (2-4).

Et la saison des hommes d’Hansi Flick est loin d’être finie: il reste la Ligue des Champions à aller chercher. Pour imiter la génération des Robben, Ribery, Van Buyten qui s’était offert le triplé en 2013?