Euphorique, Alexander Blessin s'amuse avec van Bommel et fait un petit clin d'œil au Club de Bruges

Mark van Bommel et Alexander Blessin sont des entraîneurs qui s'entendent très bien. Une conférence de presse avec les deux hommes ne tourne jamais au vinaigre. Cela s'est même passé de manière amicale dans la salle de presse du stade Joseph Mariën.

Jeudi, c'était la même chose. Lorsque Blessin a commencé à chanter pour l'anniversaire de 'Fonske' - le responsable de la salle de presse du Bosuil - Van Bommel lui a rapidement glissé un morceau de chocolat pour le faire taire.

Blessin a rendu la pareille quatre jours plus tard. "Je t'ai donné ton chocolat avant le match, mais je ne pensais pas que nous allions distribuer plus de cadeaux", a-t-il plaisanté en faisant référence à l'erreur de Noah Sadiki.

"En fait, je voulais te donner du chocolat blanc, car c'est plus savoureux", les deux hommes ont momentanément oublié qu'ils étaient devant une salle de journalistes. "Mais au Delhaize, ils n'avaient que du normal. Le blanc sera pour la prochaine fois", a dit Blessin à van Bommel, très décontracté lui aussi.

Malgré la lourde défaite, van Bommel en rigolait. Lorsqu'il s'agissait des choses plus sérieuses - la finale de la Coupe de Belgique - Blessin a encore une fois interrompu van Bommel.

Après tout, il doit aussi se concentrer sur la course au titre. "Tu sais bien, le prochain match est le plus important, Mark. Et c'est contre le Club de Bruges cette fois." Blessin ne verrait en effet pas d'un mauvais œil que l'Antwerp puisse priver le Club, concurrent au titre, de quelques points...