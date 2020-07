Anderlecht proche de récupérer un peu moins de 2 millions pour un excédentaire

Le Sporting d'Anderlecht est en pleine reconstruction et la vente de cet attaquant prêté dans son pays de naissance va mettre du beurre dans les épinards.

Isaac Kiese Thelin devrait poursuivre définitivement sa carrière en Suède, à Malmö plus exactement. L'attaquant anderlechtois est prêté dans ce club depuis janvier 2020 et devrait y rester même s'il n'a marqué un but et donné qu'une passe décisive en trois rencontres.

Le club suédois pourrait d'ailleurs battre le record d'un transfert rentrant en offrant 1,8 millions d'euros pour l'international d'après L'Express.

Anderlecht, qui ne semble plus trop compter sur Thelin, ne devrait pas se faire prier pour accepter l'offre de Malmö. Thelin a disputé 37 rencontres sous le maillot d'Anderlecht, pour 3 buts seulement.