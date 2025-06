L'agitation persiste à Anderlecht : conseil d'administration avancé en urgence, Wouter Vandenhaute sous forte pression

La tempête continue de secouer Anderlecht. Depuis plusieurs mois, le président Wouter Vandenhaute est vivement critiqué, et selon des sources internes, ce mécontentement commencerait désormais à se faire sentir au sein même du club. Le départ de Kenneth Bornauw aurait marqué un tournant.

Kenneth Bornauw était une figure clé dans les coulisses du club. Son départ soudain a profondément touché le propriétaire Marc Coucke. Le lien étroit entre les deux hommes est bien connu, et ce départ est interprété en interne comme le signe d’un fonctionnement sous pression.

Le conseil d’administration, initialement prévu pour le 1er juillet, se réunit dès ce mardi soir de manière anticipée. Face aux événements récents, la direction a décidé de convoquer cette réunion en urgence. Officiellement, la position de Wouter Vandenhaute n’est pas remise en question, mais il reste à voir quels sujets seront réellement abordés ce soir.

Au sein d’Anderlecht, on insiste sur le fait qu’aucun point relatif à la présidence ne figure à l’ordre du jour, mais personne ne peut garantir que le climat de mécontentement ne sera pas évoqué. Surtout que Vandenhaute devra répondre du départ de plusieurs figures importantes du club.

Un manque de vision à long terme

Ce ne sont pas seulement les départs qui inquiètent. Selon plusieurs sources internes, certaines décisions prises au sein du conseil d’administration manquent de transparence. La frustration croît face à l’absence de clarté et de stratégie à long terme.

Sur le plan sportif, le chantier reste ouvert. Besnik Hasi, qui coordonne une partie de ce secteur, devrait être épaulé dans les prochains jours par de nouveaux assistants. Mais là encore, des interrogations persistent quant à ceux qui dirigent réellement les opérations.

Les tensions semblent palpables entre le conseil d’administration et le staff sportif, tout comme entre les administrateurs et les actionnaires. L’absence de communication claire dans un moment aussi critique alimente encore davantage l’inquiétude parmi les supporters et les employés.

La réunion de ce soir est censée apporter des réponses. Mais beaucoup redoutent qu’elle ne fasse que renforcer l’incertitude. Une chose est sûre : l’agitation au sein des Mauves est loin d’être terminée. Pendant ce temps, la direction bruxelloise essaye de calmer la grogne et pourrait faire revenir un ancien chouchou du public pour intégrer le staff de Besnik Hasi.