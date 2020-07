Officiel: Guillaume Gillet débarque au Mambourg

Un nouveau défi pour l'ancien Diable Rouge.

Le Sporting de Charleroi aura laissé le faux suspense durer quelques heures. Après avoir posté les vidéos des tests médicaux du Liégeois en début de matinée, le Sporting confirme sa signature: Guillaume Gillet signe à Charleroi, où il arborera le numéro 30 la saison prochaine.

L'ancien Diable Rouge revient donc en Pro League, près de cinq après son deuxième et dernier passage au Sporting d'Anderlecht. Et à Charleroi, il aura l'occasion de redécouvrir les joies de la scène européenne qu'il n'a plus fréquentée depuis son passage à l'Olympiakos et la Ligue des Champions 2017-2018.