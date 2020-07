Setien salue la performance d'Antoine Griezmann

En difficulté ces dernières semaines, le Français a repris du poil de la bête contre Villarreal (1-4), dimanche en Liga, avec notamment un superbe but avant la pause.

La performance d'Antoine Griezmann a été saluée par l'entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién.

"Le but de Griezmann n'est qu'à la portée des grands joueurs. Il entre dans le catégorie de ceux qui renforcent considérablement un joueur. Griezmann était également là pour le but du 1-0. Nous avons un peu changé certaines choses, il s'est bien senti, il a participé au jeu et il s'est très bien entendu avec Messi. Il a fait un match spectaculaire", a indiqué le coach catalan à l'issue de la rencontre.