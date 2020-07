Waasland-Beveren savoure : "Nous n'avions jamais perdu espoir"

Le verdict de la CBAS a annulé les décisions de l'Assemblée Générale de la Pro League du 15 mai, suivant les demandes de Waasland-Beveren. Le club se réjouit naturellement de ce retournement de situation.

Waasland-Beveren a endossé pleinement le rôle d'anti-héros de la Pro League : le club, 16e après 29 journées, estimait d'emblée que la décision de maintenir une D1A à 16 et de reléguer le dernier sans jouer la 30e journée était infondée (et ce alors que le projet de D1A à 18 était très proche d'aboutir, n'étant abandonné qu'en toute dernière minute).

Et visiblement, les Waeslandiens ont convaincu la CBAS, qui a décidé ce mercredi de nullifier la décision de la Pro League. Tout est à refaire, et on s'en réjouit au Freethiel : "Nous n'avions jamais perdu espoir", clame Martijn De Jonghe, porte-parole du club, via le Nieuwsblad. "Nous avons d'ailleurs trouvé étrange que le calendrier soit dévoilé aujourd'hui, alors que des procédures judiciaires étaient encore en cours". Difficile, sur ce point, de donner tort à Waasland-Beveren : pour le principe et parce que tout est possible en Belgique (la preuve), attendre aurait été plus prudent.

"Il s'agit d'une petite victoire, même si nous ignorons encore ce qu'il adviendra", conclut De Jonghe. Réponse, en partie, demain soir après l'Assemblée Générale extraordinaire de la Pro League ...