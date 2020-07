Le cirque continue : la CBAS donne raison à Waasland-Beveren et annule la décision de l'AG du 15 mai !

La décision de la CBAS consécutive à la plainte de Waasland-Beveren est tombée, et c'est une mauvaise nouvelle pour la Pro League.

Un véritable chaos, voilà ce que risque de provoquer la décision de la CBAS suite à la plainte de Waasland-Beveren : d'après la Cour Belge d'Arbitrage du Sport, la plainte du club waeslandien, dernier et relégué alors que la 30e journée de D1A n'avait pu se jouer, est fondée. La décision de l'Assemblée Générale du 15 mai, qui avait confirmé la D1A à 16 équipes et la relégation de Waasland-Beveren, est donc jugée nulle et non-avenue, rapporte Het Nieuwsblad.

Théoriquement, cette décision enlève également à Bruges son titre de champion de Belgique, la décision de couronner les Blauw & Zwart ayant été prise à cette date. Tout est à refaire pour la Pro League, avec deux options : jouer la 30e journée de championnat (et ce alors que tous les clubs ont un programme déjà mis en place jusqu'à la reprise le week-end du 8 août), ou modifier le format de compétition (D1A à 18, montées d'OHL et du Beerschot, clubs sauvés en D1B ... ?) ...

La Pro League réagira en temps voulu

La Pro League a annoncé "prendre connaissance" de la décision de la CBAS, mais ne réagira qu'après le Conseil d'Administration prévu ce jeudi après-midi. Plus de détails, notamment sur les procédures entreprises, seront alors révélés.