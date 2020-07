🎥 La folle statistique de Luis Muriel, le roi des supersubs!

Le buteur de l'Atalanta est encore sorti du banc pour libérer les siens.

Si ça fait dix ans qu'il a pris l'habitude de faire trembler les filets européens, Luis Muriel a trouvé à l'Atalanta, où il est arrivé en début de saison, le terrain de jeu idéal pour exploiter ses qualités. Et pourtant, l'attaquant colombien n'est pas titulaire indiscutable à Bergame.

Il est même abonné au rôle de joker de luxe depuis le début de saison. La preuve? Buteur en fin de partie, mercredi soir, contre la Sampdoria, Luis Muriel a inscrit son 17e but de la saison et c'était... le dixième en sortant du banc.

10 - Luis #Muriel is only the second player to score in double figure in a single campaign as a substitute in the top-5 European Leagues during the 21st century, joint with Paco Alcácer in 2018/19 with Borussia Dortmund. Providential.#AtalantaSamp pic.twitter.com/wphnhdneTQ — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 8, 2020

Dix buts en tant que remplaçant? Un exploit qu'un seul joueur a réussi avant lui dans un championnat du Big Five depuis le début du siècle: Paco Alcacer, avec le Borussia Dortmund, lors de la saison 2018-2019.

Quatrième meilleur buteur de Serie A, le Colombien est aussi le joueur le plus efficace d'Italie avec un but inscrit toutes les 63 minutes en championnat. C'est nettement mieux que Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile, qui se battent pour le trophée de meilleur buteur et qui inscrivent, en moyenne, un but toutes les 90 minutes...