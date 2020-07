Le FC Malines présente son troisième maillot

Le FC Malines continue sa préparation pour la prochaine saison et savent désormais quel troisième jeu de maillot il vont porter.

On le sait, la tradition à Malines est toujours bien ancrée et le club a joué, joue et jouera toujours avec un maillot rouge et jaune ligné.

Mais cette saison, les Malinois auront en plus un maillot noir et un jaune, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

N'étant pas Cristina Cordula, nous vous laissons le soin de faire une analyste façon "fashion police" de ces deux tenues.