De Laurentiis s'exprime à propos d'Osimhen...et c'est incompréhensible

Le Président de Naples est un homme à part.... vraiment à part.

Le transfert de Victor Osimhen à Naples n'est pas encore bouclé. Le joueur hésite, et on a aussi parlé du problème du racisme dans les stades qui ferait reculer l'ancien Carolo.

Le président de Naples, De Laurentiis, s'est exprimé à propos de cette situation et le moins que l'on puisse dire c'est que ce dernier nous a offert une sortie laconique comme on n'en fait plus.

"Osimhen ? Qui sait, c’est la beauté du football. Il vient d’un autre continent, il n’a toujours pas de nouvel agent mais il voit qu’il va dans un bel endroit", pouvait-on lire dans la Gazetta Dello Sport.

On lui laissera la paternité de ses mots et à tout un chacun le soin d'analyser cette déclaration.