Révélation de la saison allemande, Sebastiaan Bornauw garde les pieds sur terre

Sebastiaan Bornauw a vécu une première saison magique en Premier League, mais il n'a pas l'intention de s'arrêter là.

29 rencontres, six buts, joueur de la saison pour les supporters du FC Cologne: Sebastiaan Bornauw n'a pas loupé ses premiers pas en Bundesliga, au contraire. Mais il refuse de s'enflammer. "J'ai encore beaucoup à apprendre", insiste-t-il dans un entretien accordé à Sporza.

Pourtant, l'ancien Mauve est conscient de la qualité de ce qu'il a proposé pour sa première saison allemande. "On voit que ça va plus vite qu'en Belgique, mais je suis satisfait de ma saison et j'espère encore grandir la saison prochaine."

Et s'il a brillé en Bundesliga, c'est aussi parce qu'il a rapidement trouvé ses marques avec le FC Cologne. "Je me sens comme à la maison en Bundesliga et dans ce club", confirme celui qui n'oubliera jamais sa première au RheinEnergieStadion de Cologne. "C'était contre Dortmund et j'avais la chair de poule. Passer par le tunnel des joueurs pour la première fois, c’est quand même quelque chose de spécial."