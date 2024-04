Cité dans un très grand club européen, il va rester en Belgique : "Il n'y a rien eu de concret"

Tobe Leysen est l'une des révélations de la saison à OHL. Le jeune gardien s'est imposé comme titulaire indiscutable et est déjà cité dans les clubs du top européen.

OHL a été très décevant cette saison. Les Louvanistes ont échappé de très peu aux Play-downs. Très loin de leurs ambitions européennes, nombreux de leurs joueurs n'ont pas évolué au niveau attendu.

Mais l'un d'entre eux, au contraire, s'est totalement révélé : Tobe Leysen. Le jeune gardien a progressivement gagné ses galons de titulaire et est désormais indiscutable.

A 22 ans, certains pensent qu'il serait temps pour lui de franchir un palier. D'ailleurs, nous vous expliquions en exclusvité il y a quelques mois que Leysen était suivi par l'Inter Milan. "J'ai un contrat de 4 ans à Louvain, ils me font confiance et c'est énorme à mes yeux. Pour le reste de ma carrière, je n'ai pas de plan", avait-il également déclaré à notre micro.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, Leysen s'est à nouveau confié sur ses ambitions futures. Rien ne semble avoir changé, et il ne devrait donc pas aller à l'Inter.

"Il y a eu un contact très bref, mais il n'y a rien eu de concret", explique-t-il. "Je suis encore sous contrat pour trois ans et demi et je me sens bien à Louvain."