Mark van Bommel a de quoi s'inquiéter : il est grand temps que l'Antwerp se réveille

Mark van Bommel se retrouve devant un sacré casse-tête. L'entraîneur néerlandais se verrait bien quitter l'Antwerp en beauté, mais le Great Old est tout simplement en train de louper sa fin de saison.

La réaction de Mark van Bommel en après-match avait de quoi surprendre. Le Néerlandais a déclaré que son équipe aurait bien pu gagner face à l'Union et que cette rencontre s'était jouée sur des détails. Peu de personnes présentes dans le stade ce dimanche devraient être du même avis...

Le bilan de l'Antwerp dans ces Play-offs ? Catastrophique

Une victoire, 11 buts encaissés, 2 marqués et à peine des occasions créées. Le bilan de l'Antwerp dans ces Champions Play-offs est tout bonnement catastrophique.

Cela n'augure rien de bon pour la finale de la Coupe contre une Union qui a marqué sept fois contre eux en quatre jours. En réalité, l'Antwerp a été dominé dans tous les aspects du jeu. Janssen a joué seul sur son île, Ekkelenkamp n'a pas été utile en tant que numéro 10 et la défense perdait par moments en organisation.

Faire tourner en dix jours sera un véritable défi. Bien sûr, van Bommel a raison de dire qu'une finale de Coupe est un tout autre défi. La motivation des joueurs sera encore plus grande, mais cela vaut également pour les joueurs de l'Union...

L'inquiétude grandit avant la finale de la Coupe

La seule chose que l'Antwerp peut invoquer comme avantage est qu'ils ont déjà vécu cette situation et en sont sortis vainqueurs. Mais en termes de qualité... Si des garçons comme Puertas, Amoura, Nilsson, Machida, Vanhoutte... confirment leur retour en forme, l'Antwerp a de vrais soucis à se faire.

Car qui va faire la différence? Balikwisha a été invisible ces dernières semaines. Kerk n'est clairement pas non plus la solution. Ejuke est un bon joueur, mais ne peut pas tout faire tout seul. Ondrejka est également irrégulier et ne se montre pas encore assez solide dans les duels.

Cela devient évident : van Bommel doit essayer quelque chose ce week-end contre le Club Bruges. Revenir avec Ilenikhena et Janssen plus bas ? Pourquoi ne pas donner une chance à nouveau à Doumbia? Il n'avait pas du tout démérité. Les noms habituels ne répondent pas présent depuis des semaines, de toute façon.