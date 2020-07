Tous les arbitres de Pro League ont passé leurs tests physiques avec succès

L'Union Belge a annoncé ce jeudi que tous les arbitres de D1A et D1B avaient passé avec succès leurs tests physiques pour la saison à venir.

L'intégralité du corps arbitral, arbitres et assistants, est en ce moment au Centre National de Tubize pour un stage de trois jours lors duquel se tenaient les habituels tests physiques, dont les résultats ont été dévoilées ce jeudi par l'Union Belge : tous les arbitres de D1A et D1B ont passé avec succès leurs tests et pourront donc prendre part à la reprise de la saison en août prochain.

Seuls trois arbitres, absents, devront passer leurs tests le 25 août prochain : il s'agit de Wesley Alen, Kevin Debeuckelaere et Ken Vermeire. Enfin, les arbitres féminines de Super League ont également passé leurs tests, avec succès.