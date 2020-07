Drôle de destination pour Stijn Vreven (ex-Beerschot, Lokeren)

L'ancien entraîneur du Beerschot, de Waasland-Beveren et de Lokeren Stijn Vreven va quitter la Belgique pour relever un défi surprenant ... en Slovaquie.

Stijn Vreven, 46 ans, va quitter la Belgique pour un second défi à l'étranger en tant qu'entraîneur après son passage au NAC Breda en 2017-2018. L'entraîneur, cette saison, du Sporting Lokeren et par le passé du Beerschot, de Waasland-Beveren ou encore de Lommel va en effet rejoindre la Slovaquie et l'AS Trencin, où il a signé pour une saison.

Trencin n'est pas un nom inconnu en Belgique, et pour cause : de nombreuses réussites de Pro League viennent de ce petit club slovaque, vraie plate-forme de revente de talents. Leon Bailey, Wesley, Moses Simon, Samuel Kalu ou encore James Lawrence venaient ainsi de Slovaquie.