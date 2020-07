Benoit Poulain a été sans club pendant 6 mois: "Cela fait parfois du bien de souffler"

Benoit Poulain cherchait un club depuis que son contrat a été rompu en décembre dernier. Mais pour l'ancien Brugeois, c'était plus un bon moyen de souffler.

Benoit Poulain va retrouver un club, des entraînements en groupe et un nouveau challenge en signant au KAS Eupen. Le Français ne doute pas de son physique: "Ma forme est à priori bonne", nous a-t-il confié après l'amical entre les Pandas et les Unionistes. "On verra combien de temps cela me prendra pour être à 100% mais physiquement je suis bien. Jouer avec des coéquipiers ça fait longtemps mais c'est plus excitant que stressant".

J'ai travaillé avec un préparateur physique

Fort de son expérience, Benoit Poulain a su gérer sa forme: "Mon dernier match, c'était le 15 décembre. J'ai quitté la Turquie le 2 janvier et je suis alors venu en Belgique pour m'entraîner. En février j'ai entretenu ma forme, comme si j'étais en vacances. Puis il y a eu la crise du Covid. Enfin, ces deux derniers mois, j'ai travaillé avec un préparateur physique."

A 32 ans, l'ancien Brugeois a donc connu 6 mois sans club: "J'ai bien vécu cette période d'inactivité. Cela fait 12-13 ans que je suis fotballeur pro, cela prend de l'énergie et cela fait du bien de souffler."