Bruges tient son renfort offensif de poids : "Les discussions sont avancées"

Comme le signalaient les rumeurs depuis plusieurs jours, le Club de Bruges tient son premier renfort de la saison : Bright Osayi-Samuel va débarquer de QPR.

Bright Osayi-Samuel (22 ans) va devenir le premier renfort offensif du FC Bruges pour la saison 2020-2021 : déjà cité chez les Blauw & Zwart, le Nigérian a été confirmé comme étant sur le départ par son coach Mark Warburton. Osayi-Samuel était absent de la victoire des Queens Park Rangers face à Millwallce samedi, en raison de discussions avancées avec Bruges.

"Bright s'est entraîné avec nous, mais les discussions sont à un stage avancé et son absence était dans l'intérêt général", confirme Warburton dans le Times. "Il y a un fort intérêt de la part d'un club belge et si les papiers ne sont pas encore signés, c'est en bonne voie". Osayi-Samuel devrait donc rejoindre Bruges et devenir le remplaçant de Krepin Diatta ou Emmanuel Dennis, au profil similaire. Il compte 5 buts et 9 passes décisives en Championship.