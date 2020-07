Trois ou cinq remplacements? La Pro League a tranché

La Pro League avait le choix, elle a pris sa décision.

Si la FIFA a décidé de prolonger d'un an la règle qui permet aux entraîneurs d'effectuer cinq remplacements durant les rencontres, la Pro League ne l'appliquera pas au coup d'envoi de la prochaine saison.

Comme Le Soir l'annonce, la Pro League a décidé d'en rester à trois changements pour la D1A et la D1B et ça devrait également être le cas pour les divisions amateures en Belgique. La FIFA avait étendu cette possibilité, mais les différents championnats ont le choix de l'appliquer ou non. On ne multipliera donc pas les remplacements en Belgique la saison prochaine comme c'est le cas en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et en Italie depuis la reprise.